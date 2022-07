F1, Sainz: "Qualcosa non andava, grande delusione"

BUDAPEST - Carlos Sainz ha chiuso al quarto posto il Gp d'Ungheria , tredicesimo appuntamento della stagione di Formula 1. Per lo spagnolo della Ferrari si tratta ovviamente di un passo indietro rispetto alla seconda posizione ottenuta nelle qualifiche ma anche rispetto a come si era messa la gara. Sainz sembrava infatti potersi giocare quantomeno il podio, ma un paio di pit-stop lenti e qualche imprecisione lo hanno frenato, favorendo la Mercedes. "Oggi era evidente che qualcosa non andasse" ha dichiarato Sainz.

L'analisi di Sainz

"Venerdì eravamo rapidi mentre in qualifica non abbiamo dominato. Purtroppo oggi il passo era deficitario e la strategia è diventata difficile. Non c'era una singola gomma che andasse. C'è grande delusione, avevo un degrado clamoroso e non mi trovavo per nulla a mio agio. Inoltre non avevamo passo gara ed un pit stop lento ci è costato su Russell. Sarà fondamentale fare ritorno dalla pausa più forti" ha concluso lo spagnolo ai microfoni di Sky Sport. In virtù del quarto posto all'Hungaroring, Sainz è stato scavalcato in classifica generale da George Russell.