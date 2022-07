F1, Binotto commenta il disastro Ferrari: "Colpa della macchina, non della strategia"

BUDAPEST - Mattia Binotto è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine del Gp d'Ungheria di Formula 1. Il team principal della Ferrari è ovviamente amareggiato per via di una gara al di sotto delle aspettative in cui la Rossa non è riuscita a salire sul podio. "E' evidente che la monoposto non abbia funzionato. Ci aspettavamo un risultato diverso, ma non è un problema di strategia bensì di vettura. Proveremo ad analizzare le ragioni per cui non avevamo il passo giusto, oggi si poteva mettere qualunque gomma senza che la macchina ci permettesse di fare ciò che volevamo".