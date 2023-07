Ferrari, Maranello in un limbo

A Silverstone le sorprese vengono dal passato. Con McLaren e Williams che alzano la testa sulla pista che ha visto di nuovo sulla scena due marchi che hanno fatto della Formula 1 un territorio proibito per anni alla concorrenza. In Inghilterra ha vinto Max Verstappen e la Red Bull, come sempre ma con lui sul podio c’è George Russell che con la McLaren ha relegato dietro di se Lewis Hamilton e la Mercedes. E a guardarli incantato c’è il giovanissimo Oscar Piastri, 23 anni, anche lui al volante di una McLaren che solo la discesa in campo di una Safety Car, ha privato del terzo gradino del podio. E all’ottavo posto c’è Alexander Albon, 27 anni, capace di conquistare punti preziosi con una Williams, finalmente in campo per rendere onore a quel Frank Williams che alla Formula 1 ha consacrato tutta la vita. Due marchi che per i più giovani sono quasi sconosciuti ma destinati a ravvivare uno spettacolo il cui valore è direttamente proporzionale alla molteplicità dei protagonisti e al livello della loro competitività.