Leclerc trionfa a Montecarlo, la commossa reazione di John Elkann e della fidanzata di Charles

Leclerc trionfa a Montecarlo, la gioia di John Elkann e della fidanzata

Grande festa ai box della Rossa quando Leclerc ha visto sventolare la bandiera a scacchi, che ha certificato il suo trionfo. Un'impresa che ha commosso anche le persone a lui vicine come la fidanzata Alexandra Saint Mleux, 21enne francese star di TikTok, la cui gioia non è sfuggita alle telecamere. Così come non è sfuggita la soddisfazione di John Elkann, presidente della Ferrari che dopo la vittoria del monegasco ha applaudito sorridendo.