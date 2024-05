Leclerc in lacrime: la frase urlata al team radio Ferrari dopo il trionfo a Monaco

La maledizione è spezzata. Charles Leclerc trionfa finalmente nella sua Montecarlo per la prima volta in carriera. Primo successo anche in stagione per il ferrarista che dopo aver tagliato il traguardo del Gp di Monaco, si è lasciato andare ad un urlo trionfale via radio e poi è scoppiato a piangere. "Sì - ha urlato al team radio - Finalmente, mamma mia. Credo che è la prima volta...". "Che piangi?", gli chiedono dal muretto. "Sì, credo di sì". Ce l'abbiamo fatta! Finalmente!". "Siamo orgogliosi di te", la risposta della Ferrari. Il pilota della Rossa non era mai nemmeno salito sul podio a Montecarlo. "Non ci sono parole - ha poi dichiarato emozionatissimo - è una gara talmente difficile. Il fatto che per due volte sia partito in pole senza vincere rende questa vittoria ancora più bella. È la gara che mi ha fatto sognare di essere un pilota di Formula 1. È stata una gara difficile,a livello emotivo, speravo che non succedesse nulla. Alla fine ho pensato più a mio papa che a guidare, ha fatto di tutto affinche io fossi qui, era il nostro sogno che io corressi qui e vincere".