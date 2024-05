Gp di Monaco, inizio shock: grave incidente e subito bandiera rossa!

PRINCIPATO DI MONACO - Inizio shock per il Gp di Monaco di Formula Uno , con i piloti costretti a fermarsi subito per una bandiera rossa . La gara dura solo poche curve, poi un incidente tra Magnussed e Perez , con Hulkenberg coinvolto, causa lo stop della corsa. Inoltre si era fermato anche Sainz , vittima di una foratura, e c'era stato anche un grave contatto tra i due piloti della Alpine, Gasly e Ocon .

Si riparte con uno standing start

La FIA ha deciso per uno standing start per la ripartenza del Gran Premio dopo che sarà terminato il regime di bandiera rossa. Fortunato Sainz, inserito come terzo nell'ordine di ripartenza nonostante la foratura che lo aveva fermato.