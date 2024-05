F1 diretta Gp Monaco: trionfa Leclerc, Sainz terzo. Le reazioni della Ferrari

Queste le parole di Vlahovic fuori dal box Ferrari in festa: "Una grandissima emozione, vorrei ringraziare tutte le persone della Ferrari che mi hanno accolto benissimo. Spero di portare altra fortuna, ma è tutto merito loro. Sono molto contento per tutti loro".

"Monza nel 2019 ero molto emozionato, però oggi per gli ultimi 15-20 giri è contata anche la mia vita personale: mio papà, Jules (Bianchi ndr.). Ed è stato difficile da gestire. Andavamo forte. A due giri dalla fine facevo fatica a vedere per le lacrime . Per una ragione o l'altra, abbiamo atteso tanto questo momento. Ne è valsa la pena. Da pilota devi cercare il limite, c'è stato un insieme di cose in un weekend non facile da gestire. La Q1 è stata il momento più difficile del weekend, in gara invece avevamo tutto subito controllo. Sto perdendo il mio italiano per l'emozione, scusatemi! Svolta al Mondiale? Stiamo andando bene, sono contento".

18:02

La Ferrari insegue in classifica costruttori

La Ferrari guadagna anche sulla classifica costruttori: davanti resta la Red Bull con 276 punti, ma la Rossa si avvicina e arriva a quota 252.

17:57

Hamilton firma il giro veloce

Lewis Hamilton, che ha chiuso al settimo posto, si è preso il punto bonus per il giro veloce.

17:53

Festa sul podio, c'è anche il principe Alberto!

Il principe Alberto sale sul podio premiando Leclerc tra le lacrime. Poi si unisce alla festa, con il classico bagno di champagne.

17:47

Leclerc sul podio: emozione e lacrime

Sainz, Piastri e Leclerc salgono sul podio: suona l'inno monegasco, tra le lacrime e l'emozione dei presenti. Suona anche l'inno italiano per il trionfo della Ferrari.

17:45

Trionfo Leclerc e Verstappen sesto: si riapre il mondiale

Il risultato di oggi, con il trionfo di Leclerc e solo il sesto posto di Verstappen, riapre il Mondiale: l'olandese della RedBull è in testa con 169 punti, seguito dal monegasco con 138.

17:41

Sainz: "Sono felice per Leclerc"

Queste le prime parole di Sainz: "Era davvero al limite la partenza, ho avuto una brutta sensazione ma poi la terza posizione mi è stata restituita. Era impossibile superare qui. Sono contento per Charles che ha vinto il Gran Premio di casa, per il modo in cui ha guidato tutto il weekend. Sono felice di condividere questo podio con lui. Tutti hanno meritato questo risultato. Piastri? Stavo facendo 1:14 e volevo mettergli un po' di pressione, ho visto che perdeva il posteriore un paio di volte. Ma non c'era abbastanza margine per tentare il sorpasso".

17:38

Leclerc vince a Monaco: le statistiche

Prima vittoria a Monaco e in totale sesta vittoria in carriera per Leclerc. Per la Ferrari, invece, è il ritorno sul gradino più alto del podio di Monaco dal 2017 con Vettel.

17:36

Leclerc: "Gara difficile, significa tanto per me"

Queste le prime parole di Leclerc: "Non ci sono parole per spiegarlo, è stata una gara difficile e rende questa vittoria ancora più bella. Significa tanto per me, è la gara che mi ha fatto sognare di diventare un pilota di Formula Uno. A quindici giri dalla fine stavo solo sperando che non succedesse nulla e pensavo a mio padre che ha dato tutto perché io fossi qui: era un nostro sogno che io vincessi qui. Inizialmente avevamo parecchio margine, ma sapevamo di dover fare 78 giri sulle stesse gomme. Ho dovuto gestire il gap ma devo ringraziare il team per il lavoro svolto negli ultimi mesi. Vedere così tanti tifosi è stato speciale, il sostegno che mi è arrivato questo weekend è stato incredibile".

17:33

Leclerc, abbraccio con il team ed Elkann

Il pilota monegasco si lancia sul suo team, lasciandosi andare ad un abbraccio carico di emozioni. Leclerc abbraccia anche il presidente Elkann, presente in pista per omaggiarlo.

17:32

Leclerc, urla di gioia al traguardo

Urla di gioia al traguardo al team radio. È questa la prima reazione di Leclerc dopo aver trionfato a Monaco.

17:30

Leclerc trionfa a Monaco per la prima volta

Dal suo debutto nel 2018, Leclerc vince finalmente il suo Gp di casa per la prima volta in carriera. Un weekend fantastico per il monegasco, con la pole e adesso il trionfo in gara.

17:28

Leclerc vince il Gp di Monaco!

Charles Leclerc trionfa sul circuito di casa e riporta la Ferrari davanti a tutti. Il monegasco chiude davanti a Piastri e Sainz, quarto Norris. Solo sesto Verstappen.

