Bufera Horner, la Red Bull sospende la dipendente che lo aveva accusato

Continua a tenere banco lo scandalo legato a Christian Horner . Dopo l'inchiesta interna del team Red Bull , che ha scagionato il team principal dalle accuse , è arrivata la sospensione per la dipendente che lo aveva accusato.

Bufera Horner: cosa sta succedendo

Dopo lo scoppio dello scandalo legato a Horner, legato a presunti "comportamenti inappropriati" nei confronti di una dipendente, erano spuntate anche presunte foto e gli screenshot delle chat, oggetto dell'inchiesta. Non solo: sembra che nuovi documenti sulla questione siano in arrivo. Nonostante la situazione però, l'indagine Red Bull ha trovato Horner innocente.

Red Bull, sospesa la dipendente che ha accusato Horner

Secondo quanto riportato dai media inglesi, il team di Formula Uno avrebbe annunciato la sospensione per la dipendente, aggiungendo di non poter diffondere ulteriori commenti o dettagli sulla situazione. Il motivo è l'assoluzione del team principal, e al momento non sembra esserci nuovo procedimento disciplinare contro di lui: Horner rimane regolarmente al suo posto.