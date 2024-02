Bufera Horner, spuntano le presunte chat con foto e screenshot: "Cosa indossi sotto?"

MANAMA (BAHRAIN) - Clamoroso quanto sta accadendo in casa Red Bull: il caso Chris Horner, Team Principal della scuderia austriaca, potrebbe non essere ancora chiuso. Le indagini interne alla Red Bull in merito ai presunti "comportamenti inappropriati" di Horner nei confronti di una dipendente si erano concluse con la stessa Red Bull che lo aveva di fatto scagionato ma nel pomeriggio odierno (giovedì 29 febbraio), alcuni giornalisti presenti in Bahrain hanno ricevuto una mail contenente le presunte foto e gli screenshot delle chat, oggetto dell'inchiesta della Casa austriaca. Sulla veridicità del materiale contenuto nella mail non ci sono al momento certezze.