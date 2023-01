Cristiano Ronaldo e Georgina in crisi? Arriva il messaggio che svela tutto

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono in crisi? Il gossip bomba è stato lanciato da Telecinco: i due sarebbero distanti da tempo, nonostante il super regalo di Natale della modella per il suo compagno (una Rolls-Royce dal valore di 345mila euro). Secondo i gossip i due, che non sono ancora diventati marito e moglie, starebbero cercando in tutti i modi di apparire 'sereni' sui loro social e in occasioni pubbliche, ma la mancanza di complicità che dimostrerebbero da tempo avrebbe riportato a galla i dubbi sulla stabilità del loro legame. Contratti pubblicitari e altri impegni professionali sarebbero, per le malelingue, le uniche ragioni che tengono unita la coppia in questo momento. Per molti la relazione tra Ronaldo e Georgina sarebbe infatti pura convenienza. Pettegolezzi che hanno spinto la Rodriguez a rompere il silenzio e a scrivere un messaggio che lascia poco spazio a interpretazioni distorte...