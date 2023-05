Stefano De Martino: "Voglio camere separate con Belen. Maria De Filippi? Mi chiamava pirla"

Stefano De Martino e il rapporto con Luna Marì, la figlia di Belen e Antonino

Stefano De Martino è tornato nella vita di Belen Rodriguez dopo che la soubrette argentina ha avuto una figlia, Luna Marì, con Antonino Spinalbese, l'ex hair stylist visto di recente al Grande Fratello Vip. A tal proposito De Martino ha rivelato: "Mi chiama Teté. Per lei sono uno zio, un padre ce l’ha e non ho mai pensato di sostituirlo. È difficile tenere insieme una famiglia. Ma Belen e io ci siamo sempre, l’uno per l’altra. Questo vuol dire amare: esserci. Sono meglio come ex che come compagno, starmi accanto non è facile".