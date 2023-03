Belen, confessione hot su Stefano Di Martino: "Cosa sa fare benissimo" FOTO

Borriello e Corona

A intervistarla la iena Nina Palmieri che ha domandato allo showgirl dei suoi precedenti compagni, Marco Borriello e Fabrizio Corona. "Se era amore? Così non vale. Non è che non era amore, però se devo parlare proprio dell’amore con la A maiuscola, dico che sono stata innamorata del mio primo ragazzo, Marco, e di Stefano", ha risposto Belen.

Il dettaglio hot su De Martino

"Di De Martino sono innamorata. La cosa più brutta vissuta con lui? Il divorzio. Cos’ha De Martino che gli altri non hanno? Te lo dico dopo..", ha lasciato in sospeso ancora l'argentina. Che poi si è sbottonata: "Sa fare veramente bene l’amore". "A volte secondo me si dovrebbe fare una pausa, perché no? E’ un’idea. Mio marito è molto birichino’, è un furbacchione. Come lo tengo a bada? Non lo tengo a bada. Gli spezzo le ossa? Gliele ho spezzate più di una volta", ha concluso.