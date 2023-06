Britney Spears in pericolo di vita? Tra droghe ed ex marito, cosa sta succedendo

Non c'è pace per Britney Spears. La cantante, che sta cercando di ricostruirsi una vita dopo anni di tutela legale del padre, è finita di nuovo al centro di fake news riguardo la sua vita privata e il suo difficile rapporto con i figli adolescenti Jayden James e Sean Preston che ormai non vede da circa un anno. Alcuni giorni fa su The Sun e Daily Mail è apparso un articolo nel quale veniva citato Kevin Federline, ex marito di Brit e padre dei due ragazzi. Al ballerino venivano attribuite affermazioni secondo cui l'ex moglie fosse costantemente sotto uso di anfetamine e in pericolo di vita.