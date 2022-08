Britney Spears non vede i figli da mesi: "Ho dato loro tutto"

Le parole di Kevin Federline

L'ex marito della popstar ha affermato che i due ragazzi avrebbero preso le distanze da Britney Spears a causa dei controversi post dell'artista su Instagram: "Ho cercato di spiegare loro che forse è un modo per lei di esprimersi, ma questo non significa che sia difficile per loro". Federline ha rivelato inoltre che i figil della popstar non sono stati presenti il giorno delle nozze della cantante con Sam Asghari. "Sia Preston che Jayden erano felici per la loro mamma, ma non la vedevano da un po' e alla fine hanno deciso di non andare", ha rivelato l'uomo.