Belen mostra "le corna", frecciata a Stefano: arriva il gesto di Emma

Nuova puntata della telenovela che vede protagonisti Belen Rodriguez e Stefano De Martino . I due si sono lasciati per l'ennesima volta, a quanto pare per un tradimento dell'ex ballerino oggi conduttore affermato. La soubrette argentina ha postato su Instagram un video in cui ci sono diversi cervi, con corna lunghe e diramate, al pascolo. E poi le risate tra i commenti, tante risate, non solo dei follower ma anche della showgirl, che sembra voler fare autoironia sulla sua vita privata.

Belen e le corna di Stefano De Martino: la reazione di Emma Marrone

Tra i vari like al post di Belen spunta uno alquanto insolito: quello di Emma Marrone. Quest'ultima è stata fidanzata con Stefano De Martino e lasciata dal conduttore nel 2012 proprio per la Rodriguez. Un tradimento-scandalo, che si è consumato dietro le quinte di Amici e che continua a far chiacchierare ancora oggi. Col tempo Emma e Belen sono riuscite a diventare amiche, come dimostrato ampiamente in una puntata de Le Iene.

La tormentata storia d'amore tra Belen e Stefano De Martino

Belen e Stefano si sono conosciuti e innamorati nel 2012 ad Amici. Nel 2013 la nascita del figlio Santiago e le nozze. Nel 2015 la prima rottura, poi il ritorno di fiamma nel 2019. Nell'estate 2020 si sono mollati di nuovo e la Rodriguez ha avuto una bambina, Luna Marì, da Antonino Spinalbese. L'ennesimo riavvicinamento a Stefano è arrivato a dicembre 2021. Nonostante i numerosi tira e molla Belen e De Martino non hanno mai divorziato ufficialmente.