Emma Marrone cade a Le Iene, Belen l'aiuta: la frase che conquista tutti

Emma Marrone e Belen Rodriguez insieme in tv. Come due vecchie amiche non sono mancati abbracci, risate e selfie. Sono ormai lontani i tempi in cui si contendevano Stefano De Martino. Era il 2012 e all'epoca l'ex ballerino di Amici aveva tradito Emma proprio con Belen, dalla quale l'anno successivo ha avuto il figlio Santiago. Col tempo la Marrone è riuscita a ricucire un rapporto d'amicizia con De Martino e a dimenticare certi dissapori con la soubrette argentina.