Irina Shayk si sbilancia su Tom Brady: "È l'uomo dei miei sogni"

Irina Shayk e Tom Brady stanno insieme

Stando ai gossip Irina - che in passato è stata legata a Cristiano Ronaldo e Bradley Cooper - sarebbe "molto entusiasta" di questa nuova relazione. Si dice, infatti, che la modella sia ufficialmente "impressionata da Tom". "Irina adora uscire con lui", ha assicurato la fonte tanto che i due "pianificano di vedersi in base ai loro programmi e si incontrano ovunque possono".

Dove e quando si sono conosciuti Irina e Brady

Il primo incontro sarebbe avvenuto a maggio in Sardegna, in occasione del matrimonio di Joe Nahmad, mercante d’arte, e della modella Madison Headrick. Secondo il Daily Mail "Irina e Tom sono rimasti in contatto da allora: tra loro c’è molta chimica". Di recente sono stati avvistati a Los Angeles e Londra, mentre si scambiavano carezze e grandi sorrisi. Al momento i diretti interessati non hanno né confermato né smentito la liaison.

La vita privata di Irina Shayk e Tom Brady

Irina Shayk ha avuto da Bradley Cooper la figlia Lea che oggi ha sei anni: più volte si è parlato di un ritorno di fiamma, mai concretizzato, con l'attore. Tom Brady, invece, ha alle spalle il matrimonio con la supermodella Gisele Bundchen, dalla quale ha avuto due bambini. La top model non avrebbe reagito con entusiasmo alla notizia del flirt tra l'ex marito e la collega.