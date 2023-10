Il periodo nero di Belen: "Bisognerebbe mettersi nei panni degli altri"

Cosa è successo a Belen: l'ultimo messaggio della Rodriguez

"Bisognerebbe fare teatro nelle scuole, perché l'esercizio di mettersi nei panni degli altri ci può far diventare una società migliore", ha scritto Belen Rodriguez tra le storie Instagram. Un chiaro invito a non criticare troppo la sua vita, le sue azioni, senza conoscere fino in fondo la realtà dei fatti. La 39enne è finita di recente al centro delle polemiche per via della sua nuova relazione con Elio Lorenzoni, iniziata dopo l'ennesima rottura con De Martino. Molti hanno avuto da ridire sul comportamento della sorella di Cecilia Rodriguez, senza conoscere davvero i motivi che si celano dietro la separazione dall'ex ballerino di Amici.

Belen sta male: la Rodriguez è dimagrita 7 chili

Nell'ultimo periodo Belen Rodriguez è dimagrita molto: ha perso ben 7 chili. A confessarlo la diretta interessata in risposta ad una follower: "Sì, purtroppo gli ultimi mesi sono stati davvero complicati. Ho perso 7 chili, sto mangiando come una pazza". Belen è lontana da mesi dalla tv: non è più un volto di Mediaset. È stata lei a mollare Tu si que vales mentre a Le Iene è stata sostituita da Veronica Gentili. Nel 2024 sarà però protagonista della quarta stagione di Celebrity Hunted su Prime Video.