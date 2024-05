Melissa Satta: "Boateng mi chiese di sposarlo con una Barbie. Oggi siamo amici"

Ospite di Mamma Dilettante, il podcast di successo di Diletta Leotta, Melissa Satta ha svelato retroscena inediti sul suo matrimonio con Kevin-Prince Boateng, l’ex marito con il quale ha mantenuto un rapporto di amicizia, anche per l’amore del figlio Maddox. "Il nostro matrimonio è stato bellissimo, divertente. Ci sposammo in Sardegna da Don Raimondo, un amico di famiglia che è venuto a mancare recentemente. Mi conosceva come le sue tasche, ci ha unito, con lui ha avuto un significato diverso. Da poco è venuto a mancare per una brutta malattia", ha ricordato la soubrette, che è stata sposata con l'ex giocatore dal 2016 al 2020.

La proposta di matrimonio di Boateng a Melissa Satta Melissa Satta ha poi raccontato della proposta di matrimonio di Boateng: "Me lo chiese in Sardegna, mi disse "stasera usciamo a cena fuori io e te, vestiti carina". Andammo su una barca, ma io non avevo capito niente. Mi aveva già regalato un anello, e in barca tirò fuori la Barbie sposa. Non l'ho mai raccontato a nessuno. E così mi disse "L'anello lo hai già", e così mi chiese di sposarlo. Poi lì arrivarono a sorpresa tutti i miei familiari, con la torta".

In che rapporti sono oggi Melissa Satta e Boateng Oggi Melissa Satta e Boateng hanno mantenuto un rapporto pacifico e amichevole, anche per la serenità del figlio che oggi ha dieci anni: "A Kevin oggi dico "Se devi scegliere una donna, parliamone". Siamo a questo livello di amicizia, dopo anni...Poi io non sono gelosa. Quando si chiude una cosa, basta. Siamo molto moderni. Se lui è felice, io lo sono e stessa cosa vale per lui. Però mi ha detto che non sono in grado di dargli un consiglio", ha confidato la modella riferendosi anche alla fine del secondo matrimonio finito male di Boateng, quello con Valentina Fradegrada.

Il figlio di Melissa Satta e Boateng gioca nell'Inter "Maddox ha preso sia da me che dal papà. Loro due sono molto sensibili, balla e canta benissimo. Le doti calcistiche le ha prese da me (ride, ndr), gioca molto bene, e poi è competitivo, obbediente, come me. Gioca nella scuola calcio dell'Inter, in casa siamo milanisti, però è stata una scelta comoda e poi sono molto seri", ha spiegato Melissa Satta, che si è anche definita una mamma severa, soprattutto sul tema degli orari. Oltre al calcio il piccolo Maddox pratica pure tennis e nuoto.

