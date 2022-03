Boateng: "Non ho tradito Melissa Satta" e svela perché è finita

Kevin Prince Boateng ha deciso di rompere il silenzio sulla fine del suo matrimonio con Melissa Satta. La soubrette sarda, in una recente intervista tv, ha assicurato che la scelta definitiva non è dipesa da lei bensì dal marito. Tanto è bastato a far nascere pettegolezzi circa presunti tradimenti da parte del calciatore, oggi felice accanto ad un'altra donna: l'influencer e modella Valentina Fradegrada. "L’intervista con titoli acchiappaclick, tipo “mi ha lasciata per un’influencer, ho sofferto”. Sono arrivati insulti e io non accetto la cattiveria", ha dichiarato Boateng a Il Corriere della Sera, per poi aggiungere: "Non sono uno che lascia una donna per un’altra. Ho deciso io di separarmi, era un periodo difficile, giocavo nel Monza, non stavo bene mentalmente, volevo ritrovare me stesso. In dieci anni, con un matrimonio, un figlio, succedono tante cose ed eravamo a un punto d’infelicità da non poter andare avanti".