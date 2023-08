Boateng lascia il calcio e "cancella" la moglie Valentina Fradegrada

Kevin-Prince Boateng si ritira. L'ex giocatore dell'Hertha Berlino ha deciso di dire addio al calcio giocato: l'annuncio è arrivato via Instagram, dove il 36enne ha condiviso un breve video in cui ripercorre alcuni momenti della sua carriera calcistica. "Io ti amo. Ma per me è finita. Grazie di tutto calcio", ha scritto. Tra i tanti commenti e ringraziamenti ricevuti anche quelli del Milan: il Boa ha indossato la maglia rossonera dal 2010 al 2013 e poi nel 2016. Il ritiro di Boateng non è una novità: un anno fa aveva assicurato che quella appena trascorsa sarebbe stata la sua ultima stagione. Detto, fatto: nessun ripensamento per l'ex marito di Melissa Satta che, forse, ora si dedicherà alla musica, altra sua grande passione. E a proposito di vita privata...

Boateng e la moglie Valentina Fradegrada si sono lasciati? Sull'account Instagram di Kevin-Prince Boateng sono sparite tutte le foto con la moglie Valentina Fradegrada, sposata appena un anno fa. Le foto di coppia sono scomparse pure dal profilo della ragazza e i due, che sono sempre stati molto social in questi due anni di relazione, non si fanno vedere più insieme da tempo. Al momento non ci sono conferme o smentite. Crisi passeggera o divorzio in vista? Quello con Valentina è stato il terzo matrimonio per Boateng dopo quelli naufragati con la tedesca Jenny e con Melissa Satta.

Valentina Fradegrada, chi è la nuova lady Boateng Classe 1991, Valentina Fradegrada è nata e cresciuta a Bergamo. È laureata in Fashion design, marketing e grafica. Parla tre lingue, ama le arti marziali ed è cinque volte campionessa di wushu, una tipologia di kung fu. Anche lei, come Boateng, può vantare un ex famoso: il cantante Fred de Palma, con cui ha avuto una storia terminata in modo burrascoso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA