Kate Middleton malata e sola, il gossip: "William si diverte altrove"

Ancora rivelazioni tutt'altro che positive su Kate Middleton . A quanto pare mentre sta lottando con un cancro che la sta mettendo a dura prova, la Principessa del Galles deve fare i conti anche con la profonda crisi che ha colpito il suo matrimonio con William . Nonostante gli sforzi per proiettare un'immagine unita e armoniosa, pare che il rapporto non sia più quello di una volta. Stando a quanto riporta lo spagnolo El Nacional, che ha consultato fonti vicine alla royal family, il Principe starebbe conducendo una doppia vita nonostante la malattia di Kate Middleton . Una doppia vita piena di feste e scappatelle notturne. "Voci indicano che, lungi dall'essere il marito devoto che sembra, il primogenito di Re Carlo e Lady Diana frequenta eventi mondani in compagnia di amici e, cosa ancora più allarmante, di diverse amiche speciali", si legge sul portale.

Kate Middleton malata: il Principe William si diverte con l'amante?

A quanto pare a queste presunte feste non mancherebbe mai una donna, ovvero Rose Hanbury, quella che è stata indicata da tempo come l'amante di William dal 2019. I legali della donna hanno seccamente smentito le voci di una tresca tra i due ma il recente incontro tra Rose e la Regina Camilla ha riacceso le malelingue. "Nel frattempo Kate Middleton affronta la sua malattia in un doloroso isolamento. - fa sempre sapere El Nacional - Con tre bambini piccoli affidati alle sue cure, le sue giornate sono piene di responsabilità che affronta praticamente da sola. Durante i fine settimana, quando William è via per godersi la vita sociale, Kate resta a casa, immersa nella solitudine e nella stanchezza. La mancanza di sostegno emotivo e fisico da parte del marito aggrava la sua situazione, lasciandola vulnerabile in un momento critico della sua vita".