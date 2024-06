Kate Middleton, "la malattia peggiora e vola in America": cosa sta succedendo

Le ultime notizie sulla malattia di Kate Middleton sono tutt'altro che incoraggianti. Gli effetti della chemioterapia preventiva, stando a quanto riportano più fonti, sarebbero stati devastanti per la Principessa del Galles. A detta di qualcuno la 42enne sarebbe addirittura "irroconoscibile" dopo aver perso oltre quindici chili. I gossip più recenti arrivano dall'America: diversi utenti su Reddit e TikTok hanno spifferato di aver avvistato la moglie del Principe William a Houston, in Texas, dove sarebbe stata ricoverata all'MD Anderson Cancer Center, uno dei centri oncologici più prestigiosi al mondo.

Kate Middleton e le cure per il cancro in America "Stavo visitando un amico a Houston questo fine settimana e mi hanno detto che Kate Middleton è lì. Qualcuno ne sa di più su questa questione? Penso che sia lì per il suo trattamento. Auguro il meglio alla famiglia", ha fatto sapere ad esempio un utente. C'è stato addirittura chi ha affermato di aver visto Kate Middleton anche in un prestigioso albergo di Houston. Dopo che la notizia ha fatto il giro dell'America (e la struttura medica si è rifiutata di rilasciare dichiarazioni a riguardo), un portavoce di Kensington Palace ha affermato ad Houston Chronicle che la storia "è completamente falsa". Ma i dubbi restano: la Middleton non si fa vedere pubblicamente dallo scorso marzo, dal video in cui annunciava il cancro. A differenza di Re Carlo che continua a presenziare agli eventi pubblici nonostante il tumore. Una situazione poco limpida che sta portando alla nascita di nuove teorie del complotto, come quella che sussurra di una morta sospetta.

Cosa è successo davvero alla Principessa Kate Middleton? Dopo aver annunciato di avere il cancro in un video non sono state diffuse più notizie ufficiali sullo stato di salute di Kate. La Middleton ha spiegato in quel filmato che si stava sottoponendo alla chemioterapia preventiva, ma non ha fornito dettagli in merito. Pertanto non è chiaro di che trattamento si tratti, quanto durerà o in quale centro è somministrato. Una segretezza eccessiva che a molti risulta sospetta. Fonti da Palazzo ribadiscono che Kate non tornerà alla vita pubblica prima del 2025.

