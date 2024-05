Perché Kate Middleton non può mostrarsi in pubblico col cancro (e Carlo sì): "William teme che..."

È davvero un momento tragico per la monarchia inglese. Sia Kate Middleton sia Re Carlo - due dei membri senior della royal family - sono alle prese con un cancro . Con una grossa differenza: se il sovrano è tornato a mostrarsi in pubblico, la Principessa del Galles è sparita da mesi. Non si fa vedere dallo scorso dicembre, eccezion fatta per il video in cui ha annunciato la sua malattia. Per qualcuno la 42enne sarebbe morta in gran segreto e i Windsor starebbero solo guadagnando tempo per poi dare il tragico annuncio. Teorie complottistiche a parte, in realtà c'è un motivo ben preciso sul perché Kate non è costretta a a farsi vedere e Carlo invece sì.

Kate Middleton malata e sparita: perché non si fa vedere in pubblico

Re Carlo, in quanto capo di Stato del Regno Unito e dei reami del Commonwealth, ha il dovere di farsi vedere in pubblico per rassicurare i sudditi. Ed è per questo che dopo un breve periodo vissuto lontano da occhi indiscreti il 75enne è tornato a presenziare ad eventi insieme alla moglie Camilla. È evidente che in qualità di sovrano, Carlo III si trova in una posizione molto diversa da quella della nuora. Al contrario Kate Middleton non è in linea di successione al trono (dopo William c'è il piccolo George e a seguire Charlotte e Louis) e non c'è bisogno che venga vista mentre affronta le cure del cancro, che stanno avendo effetti collaterali devastanti sulla Principessa del Galles. Stando alle ultime rivelazioni, Kate è dimagrita ben quindici chili ed è irriconoscibile: ha inoltre deciso di non indossare una parrucca nonostante la caduta dei capelli, una delle prime conseguenze della chemioterapia.

Kate Middleton morirà? La grande paura del Principe William

Tra le tante indiscrezioni che circolano, la peggiore è quella diffusa dal National Enquirer che scrive chiaro e tondo che "il Principe William teme che Kate possa morire". Una previsione tragica soprattutto per i piccoli George, Charlotte e Louis che, come William, si troverebbero a perdere la loro madre in tenera età. William aveva solo 15 anni quando Lady Diana morì in un incidente stradale (mentre il Principe Harry ne aveva 13). Ad oggi non è chiaro che tipo di cancro abbia Kate Middleton anche se potrebbe trattarsi di un tumore femminile scaturito da una grave infezione.