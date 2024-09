Morata e Alice Campello, clamoroso colpo di scena: lei si trasferisce a Milano

Se sia un clamoroso ritorno di fiamma, con tanto di riconciliazione, o se invece sia solo una scelta per non far vivere i figli lontani dal papà, ancora non si sa. Ma intanto Alice Campello ha pubblicato delle foto sue e dei 4 figli in aereo con la scritta: "Milano, 27.09.2024, nuovi inizi". Questo significa che ha deciso di tornare a vivere in Italia, il resto si vedrà. I follower sperano che sia il preludio a un ritorno di fiamma con Morata ma per adesso né Alice né Alvaro si sono sbilanciati.