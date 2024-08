Perché si sono lasciati Morata e Alice Campello: i motivi della separazione

L'amore è eterno finché dura. È finita tra Alvaro Morata (31 anni) e Alice Campello (29), che da anni formavano una delle coppie più belle e solide del mondo del calcio e dello showbiz. Una coppia modello, da far invidia a molti. Fino a poche settimane fa i due si mostravano come sempre complici e affiatati ma poi qualcosa non ha funzionato. Il nuovo giocatore del Milan ha annunciato la separazione sui social network, confermando così i gossip degli ultimi giorni, che parlavano di una pesante crisi con la modella e influencer italiana. Una rottura del tutto inaspettata arrivata dopo otto anni e quattro figli insieme.

Perché Morata e Alice Campello non stanno più insieme Di recente Alice Campello non si è vista alla presentazione del marito a Milano: un primo campanello d'allarme dato che l'influencer ha sempre seguito ovunque Alvaro Morata, fino a lasciare l'Italia per amore. Poi Alice ha tolto il cognome dello spagnolo dal suo account Instagram e cancellato tutte le foto di coppia. "Dopo un periodo di riflessione, io e Alice abbiamo deciso di separare le nostre strade", ha esordito Alvaro in un breve comunicato in cui ha sottolineato quanto sia stato "meraviglioso" il loro rapporto in tutti questi anni. "Sono stati anni meravigliosi e il risultato sono i nostri quattro figli che, senza dubbio, sono la cosa migliore che abbiamo mai fatto - ha scritto - È una decisione dolorosa, quindi chiediamo rispetto ed empatia". Morata ha smentito categoricamente l'infedeltà di cui si è parlato nelle ultime ore. "Non inventate storie. Non c'è stata alcuna mancanza di rispetto, solo tante continue incomprensioni che pian piano logorano le cose", ha detto riguardo al vero motivo della rottura.

Il motivo della separazione tra Alvaro Morata e Alice Campello Non è finita per un tradimento tra Alvaro Morata e Alice Campello. A ribadirlo la stessa influencer: "Alvaro è la persona migliore che esiste e nella vita non mi ha mai mancato di rispetto e anch'io non ho mai mancato di rispetto a lui. Se c'è una certezza che ho nella vita, è il rispetto reciproco che abbiamo avuto e avremo sempre l'uno per l'altro". Ha dunque sottolineato: "Arriva un momento in cui si accumulano tante incomprensioni mal gestite e le cose a poco a poco crollano ed esplodono". "Ci siamo sempre promessi rispetto per tutto ciò che abbiamo vissuto e di non arrivare mai al punto di farci del male o di essere tossici e di finire la relazione prima di arrivare a tutto ciò e così é stato", ha precisato.

La storia d'amore tra Alvaro Morata e Alice Campello Alvaro Morata e Alice Campello si sono conosciuti nel 2016, quando lui giocava nella Juve. Un colpo di fulmine dopo aver visto alcune foto di lei sui social network. Pochi mesi dopo, nel giugno 2017, la coppia si è sposata a Venezia. A luglio 2018 sono nati i gemelli Alessandro e Leonardo. Successivamente sono arrivati Edoardo, nel settembre 2020, e Bella, nel gennaio 2023. La nascita dell'ultima figlia ha portato diverse complicazioni tanto che Alice è finita addirittura in terapia intensiva. Fino a qualche giorno fa la coppia si mostrava serena e felice ma dopo una vacanza insieme Alice e Morata hanno optato per la separazione. Travolti da litigi e incomprensioni hanno preferito mettere un punto alla loro lunga e bellissima storia d'amore. Con grande dispiacere di tutti.

