Morata e Alice Campello si presentano insieme a Madrid: arriva una seconda possibilità?

Quando sembra che tutto sia finito, a volte la vita sorprende con le seconde opportunità. Alvaro Morata e Alice Campello , che un mese fa avevano annunciato la loro separazione , sono stati visti insieme a Madrid, scatenando voci su una possibile riconciliazione. Come mostrano le immagini pubblicate in esclusiva dalla rivista spagnola Diez Minutos, l'ex coppia si è ricongiunta per il primo giorno di scuola dei gemelli Alessandro e Leonardo . La cosa sorprendente non è stata solo vedere il calciatore e l'influencer insieme ma anche il fatto che siano arrivati ??con la stessa macchina, con Morata al volante e Alice al suo fianco. Un dettaglio che ha riacceso le speranze dei fan più romantici. Dopo aver parcheggiato sono scesi con i figli e li hanno accompagnati all'ingresso dell'istituto scolastico tenendoli per mano. Non solo: una volta lasciati i piccoli a scuola Alice e Alvaro sono ripartiti insieme, diretti verso la casa che condividevano fino a poco tempo fa a La Finca, zona residenziale a nord di Madrid.

Morata e Alice Campello paparazzati insieme a Madrid

"È l'immagine che aspettavamo. Si sono presentati con i figli più grandi, li hanno accompagnati a scuola. Erano in macchina a parlare e c'era una bella atmosfera", ha raccontato il direttore della rivista Diez Minutos a TardeAR. Il giornalista Vicente Sánchez ha fornito qualche dettaglio in più sulle foto pubblicate, confermando che non si vede alcun gesto romantico: "La situazione tra loro deve essere buona perché è rientrato in casa. Nelle immagini si vede la complicità, ma non si vede nessun bacio". In seguito alla separazione Alvaro Morata si è trasferito a Milano, complice il suo impegno con il Milan, mentre l'ex moglie è rimasta a Madrid. Alice Campello ha preferito non rientrare nel suo Paese natale per non subire un nuovo trasloco insieme ai suoi quattro figli, Alessandro, Leonardo, Edoardo e Bella.

Alvaro Morata e Alice Campello tornano insieme?

Dopo l'infortunio col Milan, Alvaro Morata è volato in Spagna e, a quanto pare, negli ultimi giorni ha condiviso il tetto con la sua ex e i suoi figli. La domanda che molti si pongono ora è se questa vicinanza si tradurrà in una seconda possibilità d'amore o se si tratterà semplicemente di un tentativo di mantenere l'armonia per il bene dei figli, cosa tra l'altro che hanno già espresso in più di un'occasione. Secondo altri non si potrà più tornare indietro, soprattutto dopo la furiosa lite agli Europei. La giornalista spagnola Alexia Rivas, molto vicina all'entourage di Morata, ha assicurato che il divorzio è già in corso: "Ora è tutto nelle mani dei loro avvocati. Sono sposati in comunione dei beni e Alvaro darà la metà del suo patrimonio ad Alice. Entrambi vogliono che il divorzio avvenga di comune accordo ma sarà un processo lungo perché hanno molte proprietà e attività in comune".