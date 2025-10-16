Corriere dello Sport.it
giovedì 16 ottobre 2025
Elisabetta Canalis presenta il nuovo fidanzato a Elodie e Diletta Leotta

L'ex Velina di Striscia la notiza sembra fare sul serio con Alvise Rigo: l'ultimo avvistamento vede la coppia in compagnia della cantante e della conduttrice siciliana
TagsElisabetta CanalisElodieDiletta Leotta

Spicca il volo la relazione tra Elisabetta Canalis e Alvise Rigo. I due sono inseparabili e continuano a farsi vedere insieme. Più complici e uniti che mai dopo la notte trascorsa in un hotel di lusso di Milano. Questa volta la soubrette sarda e l'ex rugbista sono stati pizzicati durante un'uscita con Elodie e Diletta Leotta. Come riporta il settimanale Oggi, che ha pubblicato le foto, la Canalis ha voluto presentare la nuova fiamma alle amiche più care. La Di Patrizi si è presentata con il fidanzato Andrea Iannone, con il quale la storia procede a gonfie vele, mentre la conduttrice di Dazn era da sola, senza il marito Loris Karius, rimasto in Germania per i suoi impegni sportivi.  Per il momento Eli non vuole ufficializzare pubblicamente la sua liaison con Alvise ma ci ha tenuto a farlo con le amiche più care.

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo più uniti che mai

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo continuano ad essere paparazzati insieme. Da mesi i due si frequentano, anche se preferiscono vivere questo rapporto con grande riserbo. A Ciao Maschio, il programma Rai di Nunzia De Girolamo, Alvise ha risposto con imbarazzo alla domanda sulla Canalis, limitandosi a dire di averla conosciuta grazie al lavoro. E infatti così è stato: Rigo ed Eli hanno partecipato ad un nuovo reality show di Netflix e una volta terminate le registrazioni hanno continuato a frequentarsi. Insieme formano indubbiamente una coppia bellissima. La Canalis è reduce dalla rottura con il campione di kickboxing Georgian Cimpeanu, che per lei si era addirittura trasferito a Los Angeles. Dopo neppure due anni l'addio, avvenuto, secondo alcuni, a causa di un tradimento. I diretti interessanti non ne hanno mai parlato pubblicamente.

Chi è Alvise Rigo

Classe 1992, (14 anni più giovane di Elisabetta Canalis) Alvise Rigo è di Venezia. Appassionato di rugby, ha esordito in Eccellenza con il Mogliano Rugby e, successivamente, ha giocato con squadre come Valsugana, Lazio Rugby e Petrarca Rugby. Durante gli studi universitari ha svolto vari lavori, tra cui bartender e addetto alla sicurezza. Dopo aver concluso la carriera sportiva, si è trasferito a Milano, dove ha iniziato a lavorare come modello e personal trainer. Nel 2020 ha presenziato al Festival di Sanremo, accompagnando Antonella Clerici che era ospite di Amadeus. Nel 2021 è stato concorrente a Ballando con le stelle, dove ha vissuto un breve flirt con la ballerina Tove Villfor. Nel 2023 ha esordito come attore nella fiction Che Dio ci aiuti e ha avuto un ruolo nel film Nuovo Olimpo del regista Ferzan Özpetek, per poi apparire ne La stanza accanto di Almodóvar. Prima di incontrare Elisabetta Canalis si è vociferato di un flirt tra Alvise e Alba Parietti, smentito però dalla stessa opinionista tv. Rigo è stato paparazzato anche sulla neve con Michelle Hunziker ma la natura del loro legame non è mai stata chiarita.

