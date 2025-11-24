Cristiano Ronaldo rompe la tradizione con Georgina, scelta la location del matrimonio

Fervono i preaparativi per il matrimonio di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez . Secondo il portoghese Jornal da Madeira, i due si sposeranno dopo i Mondiali 2026 nella cattedrale di Funchal e il ricevimento si terrà in un hotel di lusso . Il sì sarà dunque pronunciato a Madeira, l'isola dove CR7 è nato e cresciuto. L'attaccante ha deciso di non rispettare la tradizione che vuole che il matrimonio venga celebrato nel Paese della sposa. Georgina è nata in Argentina ma è cresciuta in Spagna, nella zona di Madrid. Nonostante la popolarità della coppia, pare che le nozze saranno piuttosto intime. Lo stesso Ronaldo lo ha dichiarato in una recente intervista : "Georgina non è una persona a cui piacciono le grandi feste. Non le piace. Le piacciono le cose private. Quindi rispetterò questa decisione". La data precisa non è stata ancora svelata ma molto probabilmente sarà nel mese di settembre .

Matrimonio religioso per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez

In attesa di ulteriori dettagli, appare certo che quello tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sarà un matrimonio religioso. Entrambi sono cattolici praticanti. L'influencer ha più volte ribadito quanto la fede sia importante per lei: un aspetto che condivide con il suo futuro marito e con i figli. Georgina, poi, visita spesso il Santuario di Fatima in Portogallo. È un luogo molto importante per la Rodriguez, dove si connette non solo con la sua fede, ma anche con il Paese d'origine dello sportivo.

Cristiano Ronaldo pronto al grande passo

Cristiano Ronaldo vede il passo del matrimonio non come una trasformazione, ma come una celebrazione. "È semplicemente un bellissimo capitolo della mia vita", ha osservato. Poi ha aggiunto: "La sposerò perché credo che sia il momento giusto. Non solo perché è la madre dei miei figli, ma perché è la persona che amo di più. È l'amore della mia vita".