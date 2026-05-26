Piqué snobba la frecciata di Shakira ai Mondiali 2026, mai visto così con Clara Chia

Mentre sui social network impazzano nuove teorie sui presunti riferimenti nascosti inseriti da Shakira nel videoclip ufficiale dei Mondiali 2026, Gerard Piqué ha scelto un’altra scena: quella di un concerto sold out, tra musica latina, atmosfera rilassata e serata Vip nel cuore di Barcellona. L’ex difensore del Barcelona è stato avvistato durante il secondo show europeo di Bad Bunny allo Stadio Olimpico Lluís Companys, evento tra i più attesi dell’estate musicale spagnola. Accanto a lui, ancora una volta, Clara Chía , la donna con cui ha ricostruito la propria vita dopo la fine della relazione con la cantante colombiana. Le immagini della serata hanno rapidamente fatto il giro del web. Piqué è apparso sorridente, rilassato , completamente immerso nell’atmosfera del concerto. Camicia elegante, jeans e occhiali scuri: un’apparizione studiata ma informale, lontana dal clamore mediatico che continua invece ad accompagnare ogni uscita pubblica legata alla sua ex compagna e madre dei suoi due figli. L’ex calciatore ha seguito lo spettacolo dall’area esclusiva chiamata La Casita, una scenografia ideata da Bad Bunny che ricrea una tradizionale abitazione portoricana direttamente sul prato dello stadio. Durante la serata ha condiviso alcuni momenti anche con Riqui Puig, ex compagno ai tempi del Barcellona e oggi giocatore dei LA Galaxy.

Il video di Shakira e quella scena che ha fatto esplodere le teorie social

La coincidenza temporale tra il concerto di Piqué e la pubblicazione di Dai Dai, il nuovo brano di Shakira realizzato insieme a Burna Boy per la Coppa del Mondo FIFA 2026, ha inevitabilmente riacceso l’attenzione sulla storica separazione tra i due. Nel videoclip, ricco di riferimenti calcistici e immagini simboliche legate alla storia dei Mondiali, una sequenza in particolare ha catturato l’attenzione degli utenti più attenti. Si tratta del celebre calcio di punizione segnato da Cristiano Ronaldo contro la Spagna ai Mondiali del 2018, rete arrivata dopo un fallo commesso proprio da Piqué nei minuti finali della partita. Da quel momento il web ha iniziato a interrogarsi: semplice scelta narrativa o messaggio indiretto dell’artista colombiana all’ex compagno? Nessuna conferma ufficiale, naturalmente, ma tanto è bastato per trasformare quella scena in un nuovo caso virale. Del resto, la relazione tra Shakira e Piqué continua ancora oggi a vivere attraverso interpretazioni, riferimenti e supposizioni alimentate costantemente dai social media. Ogni nuova canzone, videoclip o apparizione pubblica della cantante viene analizzata nei minimi dettagli dai fan, alla ricerca di possibili frecciate rivolte all’ex calciatore.

Due vite opposte dopo la separazione

A quattro anni dalla rottura, Piqué e Shakira sembrano ormai rappresentare due mondi completamente diversi. Da una parte la popstar, che continua a trasformare musica e vissuto personale in una narrazione pubblica dal forte impatto emotivo e mediatico. Dall’altra lo sportivo, sempre più orientato verso una dimensione privata fatta di eventi, viaggi e apparizioni lontane dalle polemiche. La pubblicazione di Dai Dai segna inoltre un altro importante traguardo per Shakira. Con il nuovo inno ufficiale dei Mondiali, l’artista lega infatti il proprio nome a quattro diverse edizioni della competizione calcistica: 2006, 2010, 2014 e ora 2026. Un dato simbolico che molti utenti online hanno subito sottolineato con ironia: Shakira, attraverso la musica, avrebbe ormai “partecipato” a più Mondiali dello stesso Piqué con la nazionale spagnola. Nel frattempo, però, l’ex difensore sembra ignorare completamente il rumore mediatico. Le immagini arrivate dal concerto di Bad Bunny raccontano infatti un Piqué sereno, sorridente e apparentemente distante dalle continue interpretazioni che il web continua a costruire attorno al suo passato con Shakira.