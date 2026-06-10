Belen, ora parla l'avvocato: la verità su incidenti e ricovero

Belen Rodriguez al centro di una vicenda giudiziaria che nelle ultime ore ha alimentato indiscrezioni e ricostruzioni contrastanti. Alcuni organi di stampa hanno riferito di una presunta iscrizione della showgirl nel registro degli indagati della Procura di Milano per omissione di soccorso in relazione a due incidenti stradali avvenuti nel capoluogo lombardo. A intervenire sulla vicenda è stato l'avvocato Giuseppe Russo, legale della conduttrice argentina , che ha diffuso una nota per chiarire la posizione della propria assistita e contestare quanto pubblicato da diversi media. "Si rende necessario smentire che sia stato commesso il reato di omissione di soccorso", ha spiegato il legale, riferendosi alle notizie che negli ultimi giorni hanno associato il nome della soubrette a un'ipotesi di reato particolarmente delicata. Russo ha inoltre espresso perplessità sulla diffusione di dettagli relativi all'inchiesta, sottolineando come alcuni articoli abbiano riportato perfino il nome del pubblico ministero titolare del fascicolo. Un elemento che, a detta del difensore, solleva interrogativi sulle modalità con cui determinate informazioni sarebbero trapelate all'esterno.

Gli incidenti e le ricostruzioni emerse nelle ultime ore

Stando a quanto riportato nei giorni scorsi da diverse testate, la vicenda riguarderebbe due distinti episodi avvenuti a Milano. Il primo sarebbe avvenuto in via Melzi d'Eril, nei pressi dell'Arco della Pace, dove l'auto guidata dalla showgirl avrebbe urtato lo specchietto di una vettura parcheggiata. Il secondo episodio si sarebbe invece verificato in via San Marco. In questo caso, stando alle ricostruzioni circolate sulla stampa, sarebbero stati coinvolti uno scooter e due veicoli in sosta. Alcune persone avrebbero riportato lievi lesioni e alcuni passanti avrebbero documentato la scena attraverso riprese effettuate con i telefoni cellulari. Successivamente sarebbero intervenuti gli agenti della Polizia locale, che avrebbero svolto gli accertamenti del caso e predisposto una relazione trasmessa alla Procura di Milano. Proprio da questi elementi sarebbe nata l'ipotesi investigativa che ha alimentato il dibattito mediatico delle ultime ore. Una ricostruzione che, però, conterrebbe informazioni inesatte e conclusioni non corrispondenti alla realtà dei fatti.

Il nodo della salute e le indiscrezioni sul ricovero

Nella nota diffusa dal suo avvocato, Belen è stata inoltre indicata come vittima di una serie di notizie ritenute lesive della propria immagine personale e professionale. Russo parla infatti di informazioni "non corrispondenti al vero" che starebbero contribuendo a danneggiare la reputazione della showgirl. Il riferimento riguarda anche le indiscrezioni circolate nelle scorse settimane sul suo stato di salute. Diversi media avevano raccontato di un intervento delle forze dell'ordine e dei soccorritori presso l'abitazione della conduttrice, culminato con un successivo trasferimento al Policlinico di Milano. In base alle ricostruzioni diffuse, la Rodriguez sarebbe stata trovata in stato confusionale dopo che alcuni vicini avevano segnalato una situazione di emergenza. Circostanze che avrebbero portato a un breve ricovero e a successivi accertamenti medici. Anche su questo fronte, però, il legale invita alla cautela, denunciando la diffusione di informazioni riservate relative alla salute della propria assistita e contestando quella che definisce una rappresentazione "artificiosa" degli eventi. Una presa di posizione che apre ora un nuovo capitolo nella vicenda e che potrebbe avere ulteriori sviluppi nelle prossime settimane.