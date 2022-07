Alba Parietti e la lettera per Francesco Totti e Ilary Blasi

Nessuno è rimasto indifferente alla notizia della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Neppure Alba Parietti, che sui social network ha voluto condividere una lunga lettera per l'ormai ex coppia. “Cari Ilary e Francesco, la fine di un amore come la fine di ogni cosa fa purtroppo parte della vita. Perché ci colpisce tanto la fine di un amore come il vostro? Perché entrambi, rappresentavate il riscatto in un mondo dove i disegni sembrano essere dettati da destini già segnati, perché tu Ilary sei bella e tosta e lui è un grande campione con il cuore grandissimo. Quello che si dice: due belle persone . Dentro e fuori, l’immagine della fiaba entrambi Cenerentole ed entrambi principi”, ha scritto la soubrette torinese.

Il commento di Alba Parietti “Figli meravigliosi, successo, bellezza, ricchezza e alla fine siamo, siete persone come tutti: come tutti nasciamo, amiamo, ci ammaliamo, moriamo, invecchiamo e cambiamo. Come tutti soffriamo e il dolore, il senso di sconfitta di abbandono di solitudine, ci appartiene anche se spesso la gente, alcune persone vedono chi fa questo mestiere e vive sotto i riflettori come un privilegiato, viziato a cui in fondo spetta la sua dose di fallimento per pacificare il conto con il destino. La pressione dei media, la curiosità insaziabile di chi con morbosità scava nei dolori altrui è uno scotto che sembra dovuto ma è durissimo da pagare”, ha aggiunto Alba Parietti.