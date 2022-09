Ilary Blasi ha mentito su Totti? Le parole di Alberto Matano

Le parole di Alberto Matano su Ilary Blasi

"Una cosa che non mi è piaciuta, e sono in controtendenza, è il fatto che, visto che in alcune interviste televisive Ilary smentiva tutto, dopo che è stato acclarato che si separavano, è stata accusata di aver mentito", ha fatto sapere Matano in diretta tv. "Ma io mi domando: chi siamo noi per stabilire quando, se e come all’interno di una coppia avviene una rottura? Chi siamo noi per dire che invece in quel momento c’era un tentativo di riconciliazione?", ha aggiunto l'ex mezzobusto del Tg 1.