Totti all'esame dell'Antiriciclaggio: “Bonifici sospetti ai casinò di Monte Carlo, Londra e Las Vegas”

Ancora guai per Francesco Totti dopo la chiacchierata separazione da Ilary Blasi. A lanciare la notizia La Verità, che parla di "operazioni sospette segnalate dagli addetti all'Antiriciclaggio". A quanto pare dai controlli effettuati nell'istituto di credito in cui il Capitano ha depositato i suoi risparmi emergerebbero importanti investimenti nelle scommesse. Si parla di un prestito infruttifero per la somma di 80mila euro inviata sul conto di una pensionata di Anzio. Il conto è cointestato con la figlia A.M., dipendente della società Sport e Salute controllata dal ministero dell’Economia. Lo stesso giorno la 45enne gira i soldi al marito D. M., un dipendente del ministero dell’Interno considerato in stretti rapporti con Totti.

Totti e Ilary Blasi: segnalazioni all'antiriciclaggio "Il conto è alimentato da bonifici domestici (tutti in favore di D. M.) rivenienti da società operanti nel settore delle scommesse online", si legge nell'articolo. Tra queste la Malta limited terrestre, la Malta limited online e la Sa.Pa. Srl. Quindici trasferimenti per un totale di circa 87mila euro. Ma ci sarebbero altre segnalazioni: una riguarda due conti dell'ex giocatore. Uno cointestato con Ilary Blasi e l’altro con Manuel Zubiria Furest, ex team manager della A.S. Roma. Ci sono anche altri bonifici nei confronti di società proprietarie di casinò di Las Vegas. Qui i funzionari parlano di cinque assegni bancari e un bonifico intestati alla Société financière et d’encaissement (Sfe) con sede a Monte Carlo. Pagati tra agosto 2018 e gennaio 2020, "per un totale di 1,305 milioni di euro, apparentemente per finanziare le giornate che il noto personaggio ama trascorrere nella casa da gioco del Principato".