Noemi rivela la sua malattia: il commento di Totti è commovente

"C'è un tempo per ogni cosa...uno per parlare e uno per tacere. Per tutta la vita ho scelto di tacere per proteggermi": inizia così il lungo quanto inatteso sfogo di Noemi Bocchi su Instagram. Il primo per la nuova compagna di Francesco Totti da quando è diventata popolare per via della sua relazione con l'ex calciatore della Roma. La 34enne ha deciso di prendere parola sul suo account social, privato fino a qualche mese fa e poi aperto a tutti (con oltre 47mila follower attivi). "Il più delle volte perché non venivo ascoltata dalle persone a me vicine e restare in silenzio era più facile. Tante volte perché mi sono sentita raccontare in ruoli che non mi appartenevano, ma anche i ruoli "scomodi" fanno parte della vita di ognuno di noi e si accettano per svariati motivi. - ha aggiunto Noemi - Per molto tempo mi son sentita a metà: metà qui e metà altrove. Un altrove che non conoscevo e mi faceva paura. Poi è arrivata una parvenza di benessere in cui ho iniziato a sentirmi bene, finalmente. Come per magia ogni pezzetto sparso qui e là della mia vita stava tornando al proprio posto. Lo sentivo nelle ossa, nelle lacrime e nei miei sorrisi...finalmente lo sentivo. Mi sto riferendo a ciò che è successo nell'ultimo periodo? Forse alcune parole fanno pensare di si e, forse, in parte è anche vero!".