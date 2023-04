Luxuria fa una promessa a Ilary e tira una frecciata a Totti e Noemi

Ilary Blasi tra l'Isola dei Famosi 2023 e l'ex Totti

"Se Ilary lancerà qualche frecciatina nei confronti di Francesco? Qualche battutina le verrà secondo me" - ha fatto sapere Vladimir Luxuria - "Io cercherò di non provocarla, ma non so se potrò mantenere questa promessa. L'anno scorso aveva deciso di non far trapelare nulla prima della fine del reality, quest'anno credo che sarà più libera". L'opinionista dell'Isola dei Famosi ha dunque aggiunto: "Penso che se capiterà qualche battuta è perché lo potrà fare; se invece gli avvocati le consiglieranno di non farne, vorrà dire che i rapporti sono più tesi. Per noi lei e Francesco erano come Al Bano e Romina, ma capita di lasciarsi. Mi auguro che, al di là delle beghe economiche, possano essere più sereni".

Isola dei Famosi, Luxuria: "Nessuno mi vieta di parlare di Totti"

Secondo alcuni voci di corridoio sarebbe stato vietato a tutti coloro che lavorano all'Isola dei Famosi di parlare di Francesco Totti o più in generale della vita privata di Ilary Blasi. A tal proposito Vladimir Luxuria ci ha tenuto a precisare: "Non conosco gli accordi degli altri, ma per quanto mi riguarda all'Isola, ma in generale in tv, ho sempre avuto la libertà di dire tutto ciò che voglio. Totti e il reality non hanno niente a che fare, però, se rientrasse in qualche dinamica perché non parlarne? Tra l'altro vedrei benissimo Noemi Bocchi come naufraga, sarebbe stupendo! Per Ilary riuscire a mantenere l'aplomb sarebbe una grande sfida".