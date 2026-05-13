Chanel Totti compie 19 anni e sorprende tutti. Papà Francesco sempre presente
Il 13 maggio Chanel Totti festeggia 19 anni e, dopo lo sfarzo del diciottesimo di un anno fa, sceglie una dimensione più raccolta. Niente eccessi, nessuna scenografia imponente: solo una cena tra amici e affetti più stretti, nel segno della semplicità. La giovane, protagonista in tv in questi mesi a Pechino Express, ha voluto attendere la mezzanotte circondata dalle persone più care. Al momento delle candeline - adagiate su due piccole torte - non sono mancati messaggi e dediche, condivisi anche sui social. Parole affettuose, tra amicizie consolidate e legami profondi, che restituiscono il ritratto di una serata lontana dai riflettori ma ricca di significato.
Il legame con il fratello Cristian: "Auguri, ti amo"
Accanto a Chanel, tra gli ospiti, anche il fratello maggiore Cristian Totti, che ha compiuto 20 anni lo scorso novembre. Il rapporto tra i due è da sempre molto stretto, come testimoniano i frequenti momenti condivisi sui social. Durante la festa, mentre Chanel distribuiva la torta agli invitati, Cristian si è avvicinato per un gesto semplice ma eloquente: un bacio sulla guancia accompagnato da poche parole, "Auguri, ti amo". Un messaggio essenziale, ma capace di raccontare la complicità tra i due.
Gli auguri social di Francesco Totti e Ilary Blasi
A completare il quadro, gli auguri pubblici dei genitori, Francesco Totti e Ilary Blasi, affidati ai social. L’ex capitano della Roma ha scelto uno scatto risalente al diciottesimo compleanno della figlia, accompagnandolo con una dedica essenziale - "Auguri vita mia" - sulle note di Complici, la canzone di Gianna Nannini ed Enrico Nigiotti. Più intima e nostalgica la scelta di Ilary, che ha condiviso una fotografia dell’infanzia di Chanel, aggiungendo: "Buon compleanno amore della mia vita". Nonostante la separazione, la diciannovenne è molto legata ad entrambi i genitori, di cui ha parlato spesso durante la sua avventura a Pechino Express.