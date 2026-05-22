Totti e Ilary Blasi, ultimo atto: niente accordo ma sarà divorzio. E lei potrà sposare Bastian

C'eravamo tanto amati. Ma tanto. Adesso però ognuno per sé, anche senza accordo. Francesco Totti e Ilary Blasi si sono trovati oggi in tribunale a Roma per l'ultima, almeno per ora, udienza di divorzio. Ci sarà, entro poco più di un mese sarà effettivo e lei sarà libera di sposare il compagno Bastian Muller. Non è stato trovato, invece, l'accordo economico per cui dediderà il giudice a settembre. Scrive il Corriere della Sera: "Entrambi, con cortesia, hanno respinto la proposta del giudice che aveva tentato una conciliazione". Totti e Ilary Blasi sono arrivati presto in tribunale, prima delle 9, insieme ai rispettivi avvocati. Ad attenderli cronisti e paparazzi. Sono riusciti ad eluderli all'entrata, non all'uscita. Totti indossava camicia bianca e pantaloni beige, lei pantaloni dello stesso colore e camicia celeste. Al secondo piano del tribunale il giudice Gianluca Gelso. Dopo due ore, l'uscita. Senza rilasciare dichiarazioni. La favola della coppia "unica" è finita così.