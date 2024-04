Fedez, frecciata durissima a Chiara Ferragni: "Nella nuova casa del papà..."

Prosegue la vancaza di Fedez che insieme ai figli ha deciso di trascorrere qualche giorno a Miami insieme al papà Franco Lucia. Il rapper, reduce dall'intervista a Belve dove è scoppiato in lacrime riparlando del suo matrimonio con la Ferragni e dell'amore per i figli, è molto attivo sui social e tra gli ultimi post, uno in particolare, sembra lanciare una frecciatina proprio all'ex moglie .

Fedez, la frecciata a Chiara Ferragni

Fedez si è infatti recato nello studio di Dante Dentoni, artista specializzato in creazioni fatte con i Lego, per far realizzare un muro ad hoc per Leone e Vittoria, da inserire nella nuova casa in cui il rapper è andato dad abitare: "Non è solo un muro di Lego, quest’opera racchiude tanto altro. Mi piacerebbe che “la nuova casa del papà” sia più “la nostra nuova casa”, in cui le loro passioni e la loro creatività si possa respirare e vivere concretamente. Non vediamo l’ora che il muro di Elsa e degli Avengers arrivi a casa", questo il suo commento al video postato in cui il riferimento al super attico, acquistato qualche mese fa con la Ferragni, sembra palese. L'idea, probabilmente, è quella di avere una casa più "vissuta", meno "perfetta" ma più adatta ai bambini.