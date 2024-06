Chiara Ferragni, frecciata dalla fidanzata di Fedez. E il padre di lui si schiera

Sembra procedere a gonfie vele la liaison tra Fedez e Garance Authié. I due hanno trascorso alcuni giorni romantici a Milano, dove hanno cenato in un ristorante con splendida vista sul Duomo. Allo stesso tempo la nuova fidanzata di Fedez sembra aver lanciato una frecciatina a Chiara Ferragni. Quest'ultima ha condiviso su Instagram la canzone 30°C di Anna. Qualche ora dopo Garance ha postato su TikTok un video in cui balla sulle note della stessa canzone. Una coincidenza? Per molti no. Per tanti si tratterebbe di una frecciatina dell'Authié nei confronti della Ferry (e non sarebbe la prima). Un modo anche per vendicarsi dopo che Chiara avrebbe detto all'amica ed esperta di gossip Deianira Marzano di trovare alquando discutibile la nuova frequentazione dell'ex marito.