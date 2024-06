Chiara Ferragni svela cosa pensa della nuova canzone di Fedez

Chiara Ferragni non ha particolarmente apprezzato Sexy Shop, la nuova canzone di Fedez in cui il rapper fa riferimenti esplici al loro matrimonio finito. A farlo sapere l'esperta di gossip Deianira Marzano, che sembra essere diventata la migliore amica dell'imprenditrice digitale dopo il pandoro gate. "Certo che ci sentiamo ancora. L’ho contattata in questi giorni e le ho detto ‘che disagio quella cosa che ha fatto il tuo ex con Iovino’. Si parlavo di quello che è successo e del fatto che forse si sono accordati. - ha detto Deianira a Radio Marte - Comunque lei mi ha risposto: 'Ma anche la canzone che disagio'. Quindi abbiamo il commento di Chiara alla canzone di Fedez, è una mia esclusiva. Mo quello si offende per la reazione di Chiara. La canzone però è sempre una dedica, non è una cosa brutta. Uno ti pensa e ti scrive un brano".