Fedez, il gesto della fidanzata scatena i fan: "Smacco a Chiara Ferragni"

Fedez e Garance Authié, furiosi i fan di Chiara Ferragni

In un video (presto virale) pubblicato tra le proprie storie Instagram dallo stesso Fedez si vede infatti Garance Authié ballare e cantare sulle note di 'Sexy Shop', il nuovo singolo pubblicato dal rapper insieme a Emis Killa. Un gesto di supporto nei confronti del suo nuovo fidanzato che non è però piaciuto ai fan della Ferragni, visto da loro come uno "smacco" considerando che il brano in questione fa riferimento proprio alla fine della relazione tra l'influencer e Fedez, dalla quale sono nati i loro figli Leone e Vittoria.