Iannone torna a correre: il gesto di Elodie non passa inosservato

Grossa novità per Andrea Iannone. A quattro anni dalla squalifica per doping, il pilota di Vasto può riprendere l'attività agonistica e lo farà in Superbike con una Ducati Go Eleven: avrà una Panigale V4-R e un accordo di un anno con opzione per il successivo. "I'm back", ha scritto Iannone su Instagram postando una sua foto: pioggia di like e commenti e tra i tanti non è passato inosservato quello della fidanzata Elodie.