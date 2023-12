Elodie: il messaggio d'amore per Iannone per la fine della squalifica

Andrea Iannone torna in pista dopo quattro anni di squalifica e la fidanzata Elodie ha condiviso un dolce messaggio d'amore e di incoraggiamento. "Dopo 4 lunghi e difficili anni, da oggi sono di nuovo libero. Buona fortuna a me!", ha scritto il pilota sui social network. In risposta Elodie ha dedicato al suo compagno parole di affetto, condividendo una storia su Instagram in cui ha affermato (con un cuore rosso): "Buona fortuna amore mio. Sempre con te". Iannone era stato costretto a sospendere la sua carriera a causa della positività al drostanolone, uno steroide anabolizzante, rilevato in un controllo antidoping durante il Gran Premio della Malesia nel 2019. Anche le controanalisi confermarono la positività.