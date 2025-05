Iannone racconta l'amore per Elodie: "Cosa ha fatto la prima volta che mi ha visto"  

Ospite del podcast di Alessandro Cattelan, Andrea Iannone ha raccontato alcuni retroscena sulla sua storia d'amore con Elodie, che procede a gonfie vele. "Elodie quando mi ha conosciuto mi ha detto: Non pensavo fossi così, sono incredula", ha rivelato il pilota. Poi ha ricordato il loro primo incontro: "Ci siamo conosciuti in Puglia, in vacanza. Ci eravamo già visti prima in una terrazza a Park Hyatt e lei non era molto contento che io fossi arrivato. Mi aveva invitato Diletta (Leotta, ndr), un nostro amico in comune. Lei non era molto contenta perché c'era un'unica sedia libera vicino a lei e c'era già una signora con un telefonino che faceva i video. Non mi ha rivolto parola, zero". Successivamente si sono rivisti ad una cena di gruppo: "Era arrivata questa catalana, Elodie era di fronte a me. Le ho chiesto: ‘Vuoi?' E lei fa ‘No, no, faccio da sola'. Io ho pensato ‘ma vai a ca*are‘".