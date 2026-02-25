Elodie e Iannone si rivedono, furiosa lite in strada. Lei urla e poi corre da Franceska  

Elodie e Iannone si sono rivisti ma non è finita nel migliore dei modi. Secondo quanto riportato dal settimanale Diva e Donna, i due sarebbero stati protagonisti di un acceso litigio in strada: lui in auto, lei fuori dal veicolo, con parole forti e toni alti davanti agli occhi dei passanti. I volti tesi e le espressioni scure immortalate dai fotografi raccontano di una relazione giunta ormai al capolinea, senza più margini di riconciliazione. Neppure un legame d'amicizia dopo un rapporto così intenso e passionale, durata ben tre anni e con tanto di convivenza.