mercoledì 25 febbraio 2026
Elodie e Iannone si rivedono, furiosa lite in strada. Lei urla e poi corre da Franceska  

Finisce male l'ultimo incontro tra Elodie e Andrea Iannone: il loro amore è oggi solo un ricordo lontano. E lei è sempre più vicina a Franceska
3 min
TagsElodieAndrea Iannone

Elodie e Iannone si sono rivisti ma non è finita nel migliore dei modi. Secondo quanto riportato dal settimanale Diva e Donna, i due sarebbero stati protagonisti di un acceso litigio in strada: lui in auto, lei fuori dal veicolo, con parole forti e toni alti davanti agli occhi dei passanti. I volti tesi e le espressioni scure immortalate dai fotografi raccontano di una relazione giunta ormai al capolinea, senza più margini di riconciliazione. Neppure un legame d'amicizia dopo un rapporto così intenso e passionale, durata ben tre anni e con tanto di convivenza.

Elodie e Iannone, lite in strada: in che rapporti sono oggi

Le immagini mostrano Elodie che urla mentre Iannone, visibilmente contrariato, si allontana rapidamente. Le cause del confronto restano ignote, così come i motivi che hanno scatenato la furia della cantante. Quel che appare chiaro è che i progetti di futuro condivisi in passato tra i due oggi appartengono al passato, lasciando spazio solo a tensione e incomprensioni. La coppia, un tempo sotto i riflettori per parole d’amore e promesse, è ormai un ricordo lontano.

Elodie dimentica Iannone con Franceska Nuredini

Dopo lo scontro, Elodie è stata fotografata in compagnia della ballerina Franceska Nuredini, con cui sembra condividere sempre più momenti di complicità. Le due passeggiavano sorridenti, con la Di Patrizi che stringeva un mazzo di fiori tra le mani. Nessuna conferma ufficiale su una relazione sentimentale, ma i paparazzi non hanno potuto ignorare l’intesa evidente. Nel frattempo, Iannone continuerebbe a frequentare Rocio Munoz Morales, ex compagna di Raoul Bova.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Elodie Di Patrizi

