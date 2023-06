Crisi tra Ilary Blasi e Bastian? La risposta da casa...Totti

Ilary Blasi e il compagno Bastian Muller stanno ancora insieme? Ultimamente si è parlato di crisi tra i due, con la conduttrice piuttosto tesa per gli ascolti non proprio brillanti dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi. In realtà la love story tra l'ex moglie di Francesco Totti e l'imprenditore tedesco procede a gonfie vele: i due sono più uniti che mai e Bastian starebbe addirittura pensando di lasciare Francoforte, dove vive, per traslocare a Roma.