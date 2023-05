Vladimir Luxuria con il compagno di Ilary Blasi: "Ecco chi è davvero Bastian"

Vladimir Luxuria ha finalmente conosciuto Bastian Muller, il compagno di Ilary Blasi. Più volte - nel corso dell'attuale edizione de L'Isola dei Famosi - l'ex parlamentare ha chiesto alla bionda conduttrice di poter incontrare l'uomo che ha rubato il cuore dell'ex moglie di Francesco Totti. Desiderio diventato realtà in occasione di un evento che si è tenuto a Roma al Muccassassina. Qui Ilary si è recata per assistere allo show Next Mucca Drag Superstar e ai festeggiamenti per i 40 anni del Circolo di cultura omosessuale Mario Mieli, che hanno avuto come ospite d'onore proprio Vladimir.