Belen e i tradimenti di Stefano De Martino: perché c'entra Ilary Blasi

Nuovi retroscena sulla fine del matrimonio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. A spifferarli a RTL 102.5 il giornalista Gabriele Parpiglia, che ha menzionato anche la presunta tresca tra l'ex ballerino di Amici e Alessia Marcuzzi. "Quante amanti ha avuto? Dodici. Pensa che se Belen oggi dovesse fare un documentario non sarebbe ‘Unica’, ma sarebbe ‘Dodici’. Se lui con la Marcuzzi si vedeva nei camerini? Ho letto anche io questa cosa e pure nei garage degli hotel. Però la verità la sanno solo loro. Anche se Belen a Capodanno ha scritto che conferma. Come fa a saperlo? Ci sono gli apparecchi elettronici". L'esperto di gossip ha poi raccontato come Belen avrebbe scoperto le infedeltà dell'ex marito e tirato in ballo pure Ilary Blasi...