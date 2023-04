Clamoroso, Maxi Lopez a cena con Wanda Nara: "Al tavolo con Icardi? Mai"

Maxi Lopez e Wanda Nara ancora una volta al centro del gossip dopo che sono stati avvistati a cena insieme. L'ex coppia si è ritrovata al Don Julio di Buenos Aires , tra i migliori ristoranti della città, insieme ai figli Valentino, Constantino e Benedicto. “Ci siamo seduti a mangiare insieme perché c'erano i ragazzi. Parliamo di loro, dei loro programmi", ha detto l'ex calciatore alla stampa argentina che l'ha fermato all'uscita del locale. Lopez ha inoltre assicurato che la cena non è stata organizzata da lui e che si è trattato di un incontro casuale. Maxi ha poi lanciato una frecciatina a Mauro Icardi , con il quale non ha più alcun tipo di rapporto.

Il rapporto oggi tra Maxi Lopez e Mauro Icardi

Maxi Lopez ha ribadito di non avere alcun interesse a cenare con Mauro Icardi, ex amico e compagno di squadra oggi sposato con Wanda Nara. "Mai a cena con lui, può sedersi al tavolo con lei e le loro figlie ma non con me", ha precisato l'ex attaccante. Sulla serata ha detto la sua anche l'influencer e imprenditrice: “Diamo sempre la priorità ai ragazzi e, da buoni genitori, vogliamo che siano felici. Non c'è più di questo". Dopo un divorzio tormentato Maxi e Wanda hanno saputo ricucire un legame per il bene della loro famiglia.